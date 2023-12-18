В СК РФ подтвердили возбуждение уголовного дела против главы самарского ГУ МЧС

По данным СК РФ, Олег Бойко получил взятки в размере более чем 25 миллионов рублей.

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В отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко возбуждено уголовное дело за крупные взятки. Следственный комитет России сообщил, что Бойко получил от двух представителей коммерческой фирмы более 25 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко <...> Бойко получил от них (коммерческих представителей. - Прим. ред.) взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей», - говорится в сообщении Следкома.

Взятки были приняты в обмен на покровительство в ходе выполнения работ по организации пожарной безопасности. Все подозреваемые уже задержаны, в скором времени им изберут меры пресечения.

Ранее подробности дела о взятках раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Бойко получил специальную кредитную карту за покровительство частной компании «Витязь». Через эту карту он регулярно снимал наличные.