Друзья погибшего «пухляша» Красилова организовали сбор денег для его матери

Подруга Дмитрия Красилова отметила, что у него было огромное сердце. По ее словам, он помогал людям видеть мир другими глазами.

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Друзья погибшего шоумена и бывшего участника группы Little Big «пухляша» Дмитрия Красилова начали сбор денег для помощи его матери. По словам подруги шоумена, сегодня женщина переживает очень тяжелый день, так как возвращается в Москву из командировки.

«Собираем деньги. Сейчас Диминой маме очень нужна наша помощь и поддержка», - цитирует «360» слова подруги Красилова.

Девушка отметила, что «пухляш» был невероятно жизнерадостным и умел дарить людям счастье. По ее словам, у него огромное сердце.

«Он помогал нам всем посмотреть на мир другими глазами. Так, как радовался жизни Дима, не радуется никто в этом мире», - передает телеканал слова подруги.

В сборе денег приняла участие и телеведущая Ида Галич.

Напомним, что Дмитрия Красилова обнаружили 18 декабря мертвым в своей московской квартире. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он возвращался домой с работы.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.