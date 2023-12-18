РЕН ТВ: умер «пухляш» из Little Big Дмитрий Красилов

© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

В Москве умер бывший участник группы Little Big, танцор и шоумен Дмитрий Красилов, получивший известность как «пухляш». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело шоумена без признаков жизни обнаружили 18 декабря в московской квартире. Накануне артисту стало плохо, когда он возвращался домой с работы.

Красилов стал широко известен после клипа Little Big на песню «Uno». Видео вышло три года назад. Сейчас у ролика 279 миллионов просмотров на YouTube.