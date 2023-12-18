Сердечный приступ мог стать причиной смерти «пухляша» Дмитрия Красилова
Дмитрия Красилова 18 декабря обнаружили мертвым в московской квартире.
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Возможной причиной смерти известного шоумена, танцора и бывшего участника группы Little Big «пухляша» Дмитрия Красилова мог стать сердечный приступ. Предварительные данные публикует Life.
«Предварительная причина смерти танцора и актера Дмитрия Пухляша Красилова - сердечный приступ», - говорится в сообщении издания.
Напомним, что Красилова 18 декабря нашли мертвым в московской квартире. Шоумену стало плохо, когда он возвращался с работы домой.