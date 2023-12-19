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Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил открытку от Путина

Елизавета Егорова
17:20 19.12.2023
Трехмиллионным посетителем выставки «Россия» стал Алексей Козырев, который приехал в Москву из Барнаула вместе с женой.
Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил открытку от Путина
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Трехмиллионный гость выставки-форума «Россия» на ВДНХ Алексей Козырев получил в подарок открытку с поздравлением от президента Владимира Путина. Мужчина приехал на выставку из Барнаула вместе с женой Еленой.

«Семье передали необычный подарок - открытку с поздравлением от Владимира Путина», - сообщает Sputnik.

Кроме открытки, Алексей получил сертификат на поездку на космодром Восточный. Его семье оплатят проезд и проживание во время этого путешествия.

Напомним, что выставку-форум «Россия» уже дважды посетил Владимир Путин. Он прошел с экскурсией по стендам всех 89 субъектов страны. Особого внимания президента удостоились площадки Санкт-Петербурга, Дагестана, а также Тюменской, Курской и Омской областей.

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