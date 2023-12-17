Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВНДХ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин осмотрел экспозицию на выставке «Россия», сообщила пресс-служба Кремля. Для главы государства провели экскурсию по выставочному павильону, в котором представлены достижения и достопримечательности всех 89 субъектов.

Особый интерес российский лидер проявил к стендам Санкт-Петербурга, Приморского и Красноярского краев, Тюменской, Омской, Курской областей, Дагестана, Севастополя и Донецкой народной республики, пишет «360».

Этой уже второй визит Путина на выставку-форум «Россия». Первый раз он осмотрел экспозицию 4 декабря. Работа выставки продлится до 12 апреля.