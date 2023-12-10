Красная кнопка и «Елка желаний»: чем занимался Путин на выставке «Россия» на ВДНХ

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На аллеях и площадях ВДНХ десятки тысяч людей и еще тысячи в павильонах, где проходит выставка-форум «Россия». В самом большом из них под номером 75, поместилась вся Россия: от Калининграда до Владивостока. Быстрым шагом - не более получаса, но, конечно, так быстро здесь никто не ходит. Счет посетителей выставки давно пошел на третий миллион.

На неделе это грандиозное событие впервые посетил президент России. Началось все с первого павильона, он считается на ВДНХ главным. Изнутри памятник архитектуры середины прошлого века бережно дополнили высокими технологиями. Получилось уникальное интерактивное пространство, где есть место и старому, и новому. Например, когда-то при реконструкции часть мозаики была повреждена, пустующие ниши заменили живыми картинами. Главная идея экспозиции - все начинается с мечты, в том числе технологии, открытия, поступки.

В одном из залов выставки получился очень честный и откровенный разговор. Одна из взрослых волонтеров рассказала президенту, что сыну скоро в армию, он хочет пойти добровольцем в зону СВО. Путин ответил, что не надо, по крайней мере, так сразу.

«Сначала послужит, наберется опыта, профессию получит военную», - отметил президент.

Это, действительно, очень важное замечание. Президент еще раз подчеркнул, что в зону спецоперации должны попадать только уже подготовленные, опытные военные.

На браслетах на руках участников специальная цифровая метка. В последних залах экспозиции или на выходе, будет сюрприз.

В конце экскурсии президент написал на стене несколько слов, чтобы желания исполнились, а мечты реализовались.

Все посмотреть за один день просто невозможно еще и потому, что многие здания на деле оказываются куда больше, чем кажутся снаружи. В двухэтажном павильоне «Атом», еще три подземных уровня и в самом низу самое интересное - история, как наша страна создавала ядерное оружие.

Там можно увидеть пульт, с которого отдавалась команда на подрыв, макет самой большой ядерной бомбы из когда-либо испытанных - «Царь бомба», приборы и оборудование из советских и американских лабораторий, модель современного реактора и многое другое.

Все это показывает, какой долгий путь прошла наша страна для достижения технологического суверенитета, чтобы обеспечивать себя всем необходимым в промышленности, транспорте, энергетике и во многих других сферах. Сейчас российская экономика достойно реагирует на давление и санкции со стороны Запада. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин, который на неделе выступил в лектории Российского общества «Знание» на ВДНХ.

«Многие задают себе вопрос: справимся ли мы с таким давлением? Да, я уверен в этом. Еще Федор Тютчев, замечательный русский литератор, дипломат, который в силу службы был очевидцем стремлений Запада сдерживать наше государство, писал: "Именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали ее величию". Этим словам более 170 лет. Они остаются актуальными и сегодня. У нас есть все возможности, чтобы добиться успехов и обеспечить дальнейший рост нашей экономики», - сказал Мишустин.

Главный капитал страны - люди. Именно они приводят в движение экономику, промышленность. Ради них государство и существует. Уже у елки, по-новогоднему, президент встретился с российскими волонтерами.

Семья Аминевых из Воронежа - еще один пример того, что волонтером может стать каждый независимо от возраста. Идейный вдохновитель - мама Наталья. Они вместе плетут маскировочные сети, вяжут носки и делают окопные свечи для наших военных. Работы много, работа тяжелая, но это делает их большую семью - только крепче.

Выйдя на сцену, Владимир Путин подчеркнул, что стремление помочь тем, кому тяжело - передается в нашей стране из поколения в поколение. Вот простые примеры. Боец батальона «Спарта» Руслан Захаров после ранения стал инструктором по снайперской подготовке в патриотическом клубе. Анна Еременко из ЛНР доставляет гуманитарную помощь на фронт.

По традиции президент наградил волонтера года. Им, а точнее ими, стали та самая Наталья Аминева и вся ее большая семья.

«Конечно, многодетная семья - это большие трудности, большие заботы, иногда проблемы, но в многодетной семье намного больше поддержки, любви и радости от общих побед. Поэтому я хочу в преддверии Года семьи, чтобы в нашей стране многодетных семей становилось все больше и больше. Ведь именно сильная, крепкая семья - это сильная Россия»,- сказала Аминева.

Все волонтеры очень разные. У них разные возможности, воспитание, образование и возраст. Многие никогда даже не слышали друг о друге. Но их много - каждый четвертый из нас. Объединяет россиян-добровольцев одно желание - помогать тем, кому тяжело, просто так, по доброй воле.

Продолжение смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».