Аэропорт Внуково временно перестал принимать и отправлять рейсы

Остановка работы связана с не зависящими от аэропорта причинами, отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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Аэропорт Внуково временно не принимает рейсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Аэропорт Внуково сообщил, что по не зависящим от него причинам в 11.54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов», - сообщило агентство РИА Новости.

По данным Telegram-канала Baza, в аэропортах Домодедово и Жуковский также задержаны несколько авиарейсов на прилет и вылет. Самолеты перенаправляют в Шереметьево.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Калужской области. До этого российские силы ПВО сбили три БПЛА противника над территорией Брянска.