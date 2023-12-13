СФ одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Сенаторы также закрепили право учителей «на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Школьникам ограничат использование мобильных телефонов и других гаджетов с сим-картами во время проведения учебных занятий. Соответствующий законопроект был единогласно принят Советом Федерации.

Уточняется, что ученики смогут воспользоваться мобильным устройством в случае «возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев». В первоначальной редакции закона использование смартфонов на уроках допускалось не только в экстренных случаях, но и в учебных целях.

Кроме того, в закон «Об образовании в РФ» будут внесены изменения, закрепляющие право учителей «на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Отмечается, что для защиты своих прав у педагогов будет возможность обращаться в органы управления образовательной организации. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению. В отношении обучающихся, которые будут нарушать и ущемлять права сотрудников образовательных учреждений, могут применить дисциплинарные взыскания.

Согласно документу, с 1 сентября 2024 года для учеников начальной и средней школы введут обязательный урок труда (технологии). А для учащихся средней школы и старшеклассников предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) преобразуют в «Основы безопасности и защиты Родины».