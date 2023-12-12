Экс-сотрудница госдепа: США сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом

Об этом полковник в отставке Энн Райт заявила на заседании Совета Безопасности ООН.

© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik РИА Новости

Соединенные Штаты «торпедировали» мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила бывший сотрудник государственного департамента США и полковник в отставке Энн Райт.

По ее словам, есть множество документов, подтверждающих этот факт. Также она напомнила слова бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Политик говорил, что США запретили Украине вести переговоры с Россией

«И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое», - цитирует РИА Новости заявление Энн Райт.

Ранее Герхард Шредер сообщил, что в марте прошлого года на переговорах в Стамбуле украинцы не пошли на мир с Россией из-за запрета США. По его словам, Киев был уже готов отказаться от вступления в НАТО и обсуждать вопросы по Крыму и Донбассу.