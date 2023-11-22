Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом во время выступления на онлайн-саммите G20 напомнил президент России Владимир Путин.
«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса», - сказал Путин.
Глава Российского государства также напомнил о подписанном Зеленским указе, согласно которому запрещается ведение таких переговоров с Россией.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал отменить военное положение в стране и сесть за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта, из-за которого Киев рискует потерять западную поддержку.
Накануне Зеленский высказался против переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ. Он сказал, что Украина не намерена «дружить» с Россией.