Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Российский президент Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

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Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом во время выступления на онлайн-саммите G20 напомнил президент России Владимир Путин.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса», - сказал Путин.

Глава Российского государства также напомнил о подписанном Зеленским указе, согласно которому запрещается ведение таких переговоров с Россией.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал отменить военное положение в стране и сесть за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта, из-за которого Киев рискует потерять западную поддержку.

Накануне Зеленский высказался против переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ. Он сказал, что Украина не намерена «дружить» с Россией.