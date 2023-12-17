Semafor: Пентагон рассматривает возможность ударов по объектам хуситов в Йемене

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Пентагон обсуждает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на участившиеся атаки на военные и коммерческие суда в Красном море. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

«Они обеспокоены тем, что хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются нарушить глобальную морскую торговлю, чтобы подорвать торговлю с Израилем и повысить расходы США и их союзников на поддержку еврейского государства», - отмечается в публикации.

Однако в США опасаются наносить удар по хуситам из-за рисков развязать более широкое столкновение с Ираном, который якобы поддерживает военизированные формирования, совершающие атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии.

Напомним, буквально на днях загорелся либерийский контейнеровоз после попадания выпущенной повстанцами ракеты. Происшествие произошло в Красном море

Хуситы заявляют, что их атаки направлены на то, чтобы положить конец израильскому наступлению на сектор Газа.