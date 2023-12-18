Военные Тайваня засекли два воздушных шара КНР вблизи острова

По данным Минобороны Тайваня, летательные аппараты находились на высоте около 8,2 км.

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Министерство обороны Тайваня сообщило, что два воздушных шара Китайской Народной Республики пересекли срединную линию Тайваньского пролива за минувшие сутки.

Как передает ТАСС сообщение оборонного ведомства острова, первый воздушный шар КНР был замечен в воскресенье в 09:03 по местному времени, а второй в 14:43. Отмечается, что они пересекли срединную линию Тайваньского пролива в 110 морских милях к северо-западу от города Цзилун в северной части острова.

По данным Министерства обороны Тайваня, китайские воздушные шары находились на высоте около 8,2 километра. Затем они продолжили передвижение на восток и исчезли.

Также военные Тайваня за минувшие сутки зафиксировали в районе острова шесть самолетов и два корабля армии Китая. Отмечается, что один из летательных аппаратов КНР был противолодочным самолетом Y-8, который пересек срединную линию Тайваньского пролива к западу от острова.

Ранее Министерство обороны Тайваня сообщало о приближении авиации и флота китайской армии к границам острова. Тайваньское оборонное ведомство всего зафиксировало приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

До этого сообщалось о приближении к Тайваню 10 кораблей и 26 летательных аппаратах НОАК. По данным Минобороны острова, часть летательных аппаратов Китая вошли в зону обнаружения противовоздушной обороны Тайваня.