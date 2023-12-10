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Минобороны Тайваня сообщило о приближении авиации и флота КНР к границам острова

Никита Черненко
07:22 10.12.2023
Всего было зафиксировано приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей.
Минобороны Тайваня сообщило о приближении авиации и флота КНР к границам острова
© Фото: Ma Yubin, XinHua, Globallookpress
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Армия Тайваня зафиксировала приближение 12 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границам острова за прошедшие сутки. Информацию опубликовало Минобороны Тайваня.

Оборонное ведомство уточнило, что в зону опознавания ПВО на юго-востоке острова вошли четыре самолета КНР. Это были противолодочный самолет Y-8 и три истребителя J-16. Согласно отчету, армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее Минобороны Тайваня также сообщало о приближении флота и авиации НОАК к срединной линии Тайваньского пролива. Тогда были зафиксированы 26 летательных аппаратов и 10 кораблей КНР, 15 единиц воздушной техники зашли в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-востоке острова.

Правительство КНР официально считает остров Тайвань китайской провинцией, несмотря на наличие в Тайване собственной администрации, флага и атрибутики Китайской Республики, проигравшей во время гражданской войны в Китае. Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа призывает к мирному воссоединению материковой части Китая с острову, однако отмечает, что КНР будет готово применить немирные способы защиты своей территориальной целостности при необходимости.

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