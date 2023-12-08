Тайвань сообщил о приближении кораблей и авиации КНР к границам острова

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Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении к срединной линии Тайваньского пролива 26 единиц воздушной техники и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Информация была опубликована на сайте ведомства острова.

Согласно документу, часть летательных аппаратов вошли в зону обнаружения ПВО. Так были зафиксированы беспилотник BZK-005, четыре истребителя Су-30, восемь истребителей J-10, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500. В ответ армия Тайваня задействовала ЗРК, силы флота и ВВС для наблюдения за целями.

«15 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Несмотря на наличие в Тайване собственной администрации, сохранившей атрибуты и флаг Китайской Республики, потерпевшей поражение в гражданской войне в Китае, Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа недавно отмечал, что КНР готова к мирному воссоединению с островом, но в то же время подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну, и НОАК может использовать немирные средства для защиты территориальной целостности.