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Сальдо доложил Путину об устранении последствий прорыва Каховской ГЭС

Максим Крюков
20:41 24.08.2023
По словам врио главы Херсонской области, благодаря слаженной работе и всесторонней помощи местные жители «почувствовали сильное плечо сильной семьи».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту Владимиру Путину, что всего за два месяца последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции ликвидированы.

По его словам, в регионе были восстановлены связь, а также электро- и газоснабжение, люди начали возвращаться в свои дома. Сальдо сообщил, что пострадавшим было выплачено более 300 миллионов рублей.

«Благодаря такой работе, помощи мы почувствовали сильное плечо сильной семьи. Беда еще больше объединила, еще больше убедились, что Россия - великая страна, и что в ней никто никого не бросает», - сказал врио главы региона.

В конце июля Владимир Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий Херсонской области, пострадавшей от разрушения Каховской гидроэлектростанции, могут занять еще несколько недель или даже месяцев. Он отметил, что спасатели и коммунальщики активно откачивают воду из низинных местах, откуда нет естественного стока.

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