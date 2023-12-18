Врезавшийся в кортеж Байдена водитель был в нетрезвом состоянии

Мужчину, который врезался во внедорожник из кортежа Байдена, обвинили в вождении в нетрезвом состоянии.

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Водитель легкового автомобиля, который врезался в одну из машин кортежа президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в момент происшествия был в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя полиции.

«Водителю автомобиля, который столкнулся с транспортным средством охраны Джо Байдена, предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении издания.

Мужчину также обвиняют в невнимательном вождении. Для самого президента в ходе инцидента угрозы не было.

Напомним, что столкновение произошло в воскресенье в американском штате Делавэр. Серебристый седан врезался во внедорожник, который прикрывал кортеж с одной из сторон. В тот момент Байден стоял возле машины с удивленным лицом.

Позже стало известно, что ДТП не было преднамеренным.