Врезавшийся в кортеж Байдена водитель был в нетрезвом состоянии
Водитель легкового автомобиля, который врезался в одну из машин кортежа президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в момент происшествия был в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя полиции.
«Водителю автомобиля, который столкнулся с транспортным средством охраны Джо Байдена, предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении издания.
Мужчину также обвиняют в невнимательном вождении. Для самого президента в ходе инцидента угрозы не было.
Напомним, что столкновение произошло в воскресенье в американском штате Делавэр. Серебристый седан врезался во внедорожник, который прикрывал кортеж с одной из сторон. В тот момент Байден стоял возле машины с удивленным лицом.
Позже стало известно, что ДТП не было преднамеренным.