В США заявили, что авария с кортежем Байдена «не была преднамеренной»

Президент США и его супруга не пострадали.

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Водитель, протаранивший кортеж президента США Джо Байдена, непреднамеренно стал виновником аварии. Об этом сообщили в Секретной службе США, охраняющей первых лиц государства.

Авария произошла в воскресенье в Уилмингтоне, штат Делавэр, где Байден посещал офис предвыборного штаба демократов. Седан неизвестного мужчины на полной скорости влетел во внедорожник из кортежа Байдена.

Сотрудники полиции и службы безопасности окружили автомобиль виновника аварии и увели президента вместе с первой леди в одну из уцелевших машин автоколонны. Глава американского государства не пострадал.