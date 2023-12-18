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В кортеж Байдена в штате Дэлавер врезался неизвестный на авто

Дарина Криц
04:53 18.12.2023
Президент Байден с женой находились в штате Дэлавер, там они посетили штаб своей предвыборной кампании.
© Видео: @josh_wingrove Twitter © Фото: @josh_wingrove Twitter
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В США неизвестный на автомобиле врезался в машину из кортежа президента Джо Байдена. В это время супруги выходили из офиса предвыборного штаба демократов.

Инцидент произошел в воскресенье, в Уилмингтоне, штат Делавэр. Серебристый седан с номерами этого штата врезался во внедорожник, вероятно, прикрывавший кортеж напротив входа в предвыборный штаб.

Раздался громкий звук от удара. В этот момент Байден стоял у машины с удивленным лицом. После столкновения агенты американских спецслужб сопроводили американского лидера к его авто.

«Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена», - сообщил телеканал RT.

Автомобиль виновника ДТП с поврежденным бампером мгновенно окружили сотрудники службы безопасности и полиция. Они наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.

Сам Байден и первая леди оказались в безопасности и не пострадали, сообщил свидетель происшествия.

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