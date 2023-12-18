Задержаны жители Петербурга, запенившие двери в квартиры родственников военкоров

Двое жителей Санкт-Петербурга запенили двери в домах, где проживают родственники российских военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и повреждения имущества.

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В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где живут родственники российских военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Как сообщили в МВД РФ, были возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и повреждения имущества.

«Петербургская полиция возбудила уголовные дела по фактам противоправных действий в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском - по статье 213 УК РФ (хулиганство)», - пишет официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточняет, что задержанные оказались несовершеннолетними жителями Петербурга. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. В данный момент следствие выясняет, кто поручил подозреваемым совершить правонарушение.

Ранее были задержаны подростки, которые потушили Вечный огонь в Красном селе, забросав его снегом. При проверке оказалось, что нарушители являются гражданами ближнего зарубежья и проживают на территории РФ вместе с родителями, нарушая миграционное законодательство. В МВД сообщили о подготовке в суд материалов с ходатайством о выдворении семей школьников за пределы России.