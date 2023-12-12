Семьи потушивших Вечный огонь в Петербурге школьников могут депортировать из РФ

В ходе проверки выяснилось, что семьи школьников-иностранцев проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

© Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Потушивших снегом Вечный огонь школьников-иностранцев в Красном Селе под Санкт-Петербургом могут депортировать из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, проверка показала, что школьники-иностранцы со своими родителями проживают на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.

В Telegram-канале МВД России говорится, что правоохранительные органы готовят материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ.

В Министерстве внутренних дел России отметили, что подростков вместе с их родителями, а также материалы полицейской проверки передали в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. В ходе проверки выяснилось, что подростки оказались гражданами ближнего зарубежья.