В Петербурге задержали школьников, потушивших снегом Вечный огонь

Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одного из государств ближнего зарубежья.

© Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО © Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали двух школьников, которые забросали снегом и тем самым потушили Вечный огонь в Красном Селе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности нарушителей удалось установить - ими оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одного из государств ближнего зарубежья.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, несовершеннолетние были опрошены и переданы родителям.

Отмечается, что по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.