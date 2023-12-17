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В кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного нашли «прослушку»

Елизавета Кондрикова
22:13 17.12.2023
Находка была обнаружена сегодня во время подготовки кабинета к работе.
В кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного нашли «прослушку»
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency Global Look Press
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В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причастных к его установке не выявили. Об этом сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах.

«Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика», - говорится в публикации агентства.

Уточняется, что находка была обнаружена сегодня 17 декабря во время подготовки кабинета к работе. К данному моменту никаких подробностей об установке не приводится.

В начале декабря стало известно о том, что Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев - в целом ему доверяют 82% граждан, Зеленскому - 72%.

К данному моменту Залужный не высказывался о своих планах бороться за пост президента Украины, однако если такое все же случится, очень вероятно, что его рейтинг значительно вырастет, особенно это важно на фоне раскола между ним и Зеленским.

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