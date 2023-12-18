СБУ возбудила дело после обнаружения «прослушки» в будущем кабинете Залужного

В СБУ уточнили, что помещение, в котором нашли «прослушку», могло в будущем использоваться для работы.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что возбудила уголовные дела по факту обнаружения технических устройств в одном из потенциальных мест нахождения главкома ВСУ Валерия Залужного, но не в кабинете. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Производство открыто по статье 359 части 2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы», - уточнили в СБУ.

В ведомстве пояснили, что устройство находилось в нерабочем состоянии. Не найдено каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей. Техническое устройство отправят на экспертизу.

Немногим ранее стало известно о найденной в кабинете у Залужного «прослушке». Прослушивающее устройство нашли во время подготовки кабинета к работе.

Уточнялось, что устройство изготовлено из элементов неустановленного образца, что затрудняет процесс идентификации установщика. Помимо этого, устройства были установлены у его сотрудников.