Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года

Слово «нейросеть» получило 75% голосов экспертов в голосовании и обогнало ближайшего конкурента на 17%.

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Государственный институт русского языка имени Пушкина и портал «Грамота.ру», провели экспертное голосование в номинации «слово 2023 года», по результатам которого победило слово «нейросеть». Об этом сообщили в пресс-службе института имени Пушкина.

Отмечается, что «нейросеть» получила более 75% голосов эксперта. Вторую строчку таблицы лидеров заняло слово «GPT» (58%), далее - «база» (43%), «возвращенцы» (41%). Планку в 20% перешагнули слова «промт» и «имба».

«Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть". Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике», - сообщили в пресс-службе.

«Итоги года» были подведены президентом России Владимиром Путиным в ходе четырехчасовой прямой линии. Сразу после мероприятия президент дал ряд поручений администрации президента, основанный на ряде вопросов, затронутых на прямой линии.