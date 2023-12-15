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Путин после «Итогов года» встретился с Мишустиным и дал ряд поручений

Ирина Егорова
13:56 15.12.2023
Сейчас в администрации президента, по словам Пескова, верстается возможный перечень поручений, основанный на ряде вопросов, которые затрагивались в ходе мероприятия.
Путин после «Итогов года» встретился с Мишустиным и дал ряд поручений
© Фото: Russian Presidency, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин после подведения итогов года встретился с премьером Михаилом Мишустиным и сотрудниками своей администрации и уже дал ряд поручений. Об этм заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия», - сказал он журналистам.

Сейчас в администрации президента, по словам Пескова, верстается возможный перечень поручений, основанный на ряде вопросов, которые затрагивались в ходе мероприятия.

Работа над исполнением поручений уже запущена. Например, Володин отметил, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимость потребительской корзины, будут отвечать три профильных комитета.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в Гостином дворе в Москве 14 декабря. Разговор главы государства с россиянами и журналистами длился четыре часа три минуты, за это время Путин ответил более чем на 80 вопросов. После подведения итогов года Путин встретится с лидерами всех фракций Госдумы.

За выступлением российского лидера следили как и в зоне СВО, так и зарубежом. Американские, британские и немецкие издания на своих площадках вели трансляцию выступления Путина буквально дословно. Вопрос китайского журналиста слушали 135 тысяч зрителей в КНР. Китайцев, конечно, интересуют двусторонние отношения, которые развиваются рекордными темпами.

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