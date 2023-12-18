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Винер назвала унизительными условия допуска спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024

Никита Черненко
13:26 18.12.2023
Главный тренер национальной команды художественной гимнастики подчеркнула, что сборная России больше никогда не будет выступать без флага и гимна страны.
Винер назвала унизительными условия допуска спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна страны, и назвала такие условия допуска спортсменов унизительными. Цитату тренера привело агентство ТАСС.

Российские спортсмены допущены только в индивидуальном формате, команды не будут допущены до соревнований. Также одним из условий является отсутствие поддержки СВО со стороны спортсмена, не будут допущены до Олимпиады и лица, связанные с организациями национальной безопасности и армией. Винер назвала позором участие в таких соревнованиях и подчеркнула, что без флага и гимна России российская художественная гимнастика больше никуда не поедет.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», - заявила Винер.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже, в нейтральном статусе. На этом фоне в Минспорта Украины заявили, что участие украинских спортсменов встает под вопрос из-за «неконструктивной позиции» МОК в отношении спортсменов из России.

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