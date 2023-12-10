Украинские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду-2024 из-за атлетов из РФ

В Минспорта Украины заявили, что участие украинцев в Олимпиаде в Париже невозможно при поддержке МОК «неконструктивной позиции» в отношении российских спортсменов.

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Минспорта Украины может принять решение об отказе от участия атлетов страны на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Комментируя решение Международного олимпийского комитета допустить одиночных российских и белорусских спортсменов на Игры в нейтральном статусе, украинский министр завил, что Киев может счесть невозможным участие своих спортсменов, если в позиции МОК будет увидена «неконструктивная позиция» в отношении участия россиян на олимпиаде.

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении», - заявил Бедный.

МОК принял решение допустить к участию спортсменов с российским гражданством в пятницу, 8 декабря, при соблюдении определенных критериев. Отмечается, что несмотря на разрешение участвовать, на предстоящие соревнования в Париже прошли квалификацию лишь 8 спортсменов из России и трое белорусских атлетов.