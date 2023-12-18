Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января

По сообщению ЕЭК, льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня следующего года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Россию.

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Российскую Федерацию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев отметил, что такая временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки куриных яиц по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев анонсировал начало поставок яиц из Турции и Азербайджана без пошлины. По словам чиновника, это позволит скорректировать цены на продукт.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами. По его словам, фракция КПРФ отвечает за цены на куриные яйца.