В стране и мире Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами Анна Назайкина Накануне Путин выразил надежду на то, что в скором времени ситуация улучшится. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что за цены на куриные яйца отвечает фракция КПРФ. «Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», - сказал он. Речь идет о парламентарии Владимире Кашине, который возглавляет Комитет ГД по аграрным вопросам. «У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Если кому-то что-то жмет, то решение будем принимать», - добавил Володин. Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией с ценами на куриные яйца. Российский лидер заявил, что уже общался по этому вопросу с главой Минсельхоза, работа ведется. Он добавил, что в скором времени ситуация должна улучшиться. Экспертное мнение и аналитика