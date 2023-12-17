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На шпиль Нотр-Дама установили новую фигуру петуха с христианскими реликвиями

Ирина Егорова
08:40 17.12.2023
Прежний флюгер нашли при разборе завалов - на нем была большая вмятина. Фигуру хотели изначально восстановить, но в итоге решили создать новую.
На шпиль Нотр-Дама установили новую фигуру петуха с христианскими реликвиями
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press
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На шпиль собора Парижской Богоматери (также известного как Нотр-Дам), который восстанавливают после пожара в 2019 году, поместили новую металлическую фигуру петуха, сообщает BFM TV

Прежний флюгер петуха был выполнен из чеканного метала и выкрашен в зеленый цвет. Его установили на собор в XIX веке. Из-за пожара при обрушении шпиля статуя упала на дорогу и на фигуре появилась большая вмятина. Ее нашли позже при разборе завалов, но решили не восстанавливать, а сделать новую.

Обновленный символический элемент архитектуры спроектировал Филипп Вильнев. В фигуру поместили христианские реликвии (фрагмент тернового венца Иисуса Христа, кости первого епископа Парижа Сен-Дени и покровительницы города святой Женевьевы, которая умерла примерно в 500 году), а также список людей, принимавших участие в реконструкции - около 2 000 человек.

Сам деревянный шпиль реставраторам удалось восстановить. Сейчас он окружен строительными лесами, но горожане и многочисленные туристы уже могут угадать его очертания. В своем новом виде шпиль собора покажется в канун Рождества, когда леса уберут. Официальная церемония открытия восстановленного Нотр-Дама намечена на 8 декабря 2024 года, хотя планировалась к началу Олимпийских игр в Париже.

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. Огонь бушевал более 12 часов. Нотр-Дам сильно пострадал из-за обрушения шпиля и крыши, а также больших объемов воды, вылитых при тушении пожара. Шпиль, крышу и ее каркас восстанавливают сейчас по историческим чертежам с использованием соответствующих материалов. По одной из версий, причиной трагедии могли стать неисправность электропроводки или халатность.

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