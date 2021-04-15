Собор Парижской Богоматери откроется через три года

Собор Парижской Богоматери вновь откроется для посетителей уже через три года. Об этом заявили во французском министерстве культуры.

Ранее предполагалось, что на реставрацию уйдет не менее 15-ти лет. Работы по укреплению и безопасности конструкций завершатся уже к концу этого лета. Шпиль и орган установят в последнюю очередь.

Отмечается, что на реставрацию собора уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований. Это позволит приступить к реставрационным работам.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.