Собор Парижской Богоматери откроется через три года
Нотр-Дам в Париже вновь откроется для посетителей в 2024 году.
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Собор Парижской Богоматери вновь откроется для посетителей уже через три года. Об этом заявили во французском министерстве культуры.
Ранее предполагалось, что на реставрацию уйдет не менее 15-ти лет. Работы по укреплению и безопасности конструкций завершатся уже к концу этого лета. Шпиль и орган установят в последнюю очередь.
Отмечается, что на реставрацию собора уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований. Это позволит приступить к реставрационным работам.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.