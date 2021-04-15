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Собор Парижской Богоматери откроется через три года

Алена Миронова
07:20 15.04.2021
Нотр-Дам в Париже вновь откроется для посетителей в 2024 году.
© Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress
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Собор Парижской Богоматери вновь откроется для посетителей уже через три года. Об этом заявили во французском министерстве культуры.

Ранее предполагалось, что на реставрацию уйдет не менее 15-ти лет. Работы по укреплению и безопасности конструкций завершатся уже к концу этого лета. Шпиль и орган установят в последнюю очередь. 

Отмечается, что на реставрацию собора уже собрано более 830 миллионов евро пожертвований. Это позволит приступить к реставрационным работам.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы. 

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