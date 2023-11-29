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Уничтоженный пожаром шпиль Нотр-Дама удалось восстановить

Ян Брацкий
08:46 29.11.2023
Строительные леса вокруг восстановленного шпиля планируют убрать в канун Рождества, которое на Западе отмечают 25 декабря.
Уничтоженный пожаром шпиль Нотр-Дама удалось восстановить
© Фото: IMAGO, Robert Schmiegelt, Global Look Press
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Реставраторам удалось восстановить знаменитый шпиль собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который существенно пострадал во время пожара в 2019 году, сообщает BFMTV. Сейчас деревянный шпиль окружен строительными лесами, но горожане и многочисленные туристы уже могут угадать его очертания.

В своем новом виде шпиль собора покажется в канун Рождества, когда леса уберут. Официальная церемония открытия восстановленного Нотр-Дама намечена на 8 декабря 2024 года.

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. Огонь бушевал более 12 часов. Помещения собора выгорели, пострадал его фасад, а шпиль и часть крыши рухнули. По одной из версий, причиной трагедии могли стать неисправность электропроводки или халатность.

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