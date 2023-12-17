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Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте

Ирина Егорова
07:32 17.12.2023
Из-за санкционных ограничений в прошлом году Россия столкнулась с трудностями в переводе средств в бюджеты международных организаций.
Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Global Look Press
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Перечисление членских взносов от России в институты ООН и другие международные организации будут осуществляться по иному механизму, рассказал директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

«Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», - сказал директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Из-за санкционных ограничений в прошлом году Россия столкнулась с трудностями в переводе средств в бюджеты международных организаций.
По словам Ильичева, взносы осуществляются, так как Россия считает целесообразным участие в данных структурах, передает РИА Новости.

Некоторые западные политики считают, что экономические санкции в отношение России ударили по самим жителям Европейского союза и навредили им больше, чем самим россиянам. Но власти европейских стран не признают это, считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. 

Напомним, что Европейский союз утверждает уже 12 пакет санкций против России, в рамках которого вводится запрет на российские алмазы и на экспорт в РФ станков и деталей машин, которые могут быть использованы в военном производстве. Кроме того, ЕС активирует новые меры контроля по соблюдению «ценового потолка» на российскую нефть. 

Новые беспрецедентные санкции последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. США и ЕС с того момента ввели ограничения против российских компаний и банковской системы, запретили операции с ЦБ, заморозили его активы и отключили от SWIFT ряд кредитных организаций. Не обошли санкции и  российских бизнесменов, политиков, госкомпаний, телеведущих и деятелей культуры. Ограничения также коснулись спорта, визовой политики и других сфер.

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