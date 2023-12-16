ЕС начал процедуру письменного утверждения 12-го пакета санкций против РФ

Австрия сняла возражения, договорившись с Украиной об исключении из черного списка группы Raiffeisen.

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Европейский союз запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Новые ограничения вступят в силу в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По его словам, процедура должна пройти быстро, и санкции вступят в силу самое позднее в начале следующей недели.

Введение очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза блокировала Австрия, добиваясь исключения из украинского черного списка группы Raiffeisen. По данным Reuters, Киев пошел на уступки, и Австрия сняла вето.

Новый пакет санкций против России предусматривает запрет на российские алмазы, новые меры контроля по соблюдению «ценового потолка» на российскую нефть, запрет на экспорт станков и деталей машин, которые «Россия использует для производства оружия».