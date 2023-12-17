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Немов: Игры дружбы и стран БРИКС составят конкуренцию Олимпиаде

Ирина Егорова
07:00 17.12.2023
По словам гимнаста, у российских спортсменов еще будет возможность показать себя на отечественных состязаниях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов в интервью со «Звездой» заявил, что ему очень обидно, что достойные представители из РФ не смогут показать себя на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Мне, человеку который выступал на трех Олимпиадах, который представлял спортивную гимнастику, очень обидно, что достойные представители видов спорта не смогут показать себя на Олимпиаде в полном объеме в 2024 году», - сказал он.

По его словам, «всем стоит набраться терпения, так как у нас будут еще победы» и предложил составить Олимпиаде конкуренцию собственными соревнованиями на территории России.

«Надо сделать так, чтобы к нам приезжали люди со всего мира и мы проводили альтернативные соревнования - это Игры дружбы и стран БРИКС. Это будет достойная конкуренция и мы будем болеть за наших», - отметил спортсмен.

Международный олимпийский комитет допустил на Игры в Париже всего шесть наших атлетов, причем в нейтральном статусе. В предстоящих олимпийских соревнованиях  российские атлеты смогут принять участие  лишь в четырех видах спорта: борьбе, велоспорте, плавании и академической гребле. При этом, никаких командных зачетов, только индивидуальные. 

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Предполагается, что в соревнованиях примут участие около 5,5 тысячи человек. Также в середине июня в Казани пройдут соревнования «Спортивные игры стран БРИКС».

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