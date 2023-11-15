В МОК призвали игнорировать Всемирные игры дружбы в России

Участие в соревнованиях, по мнению представителя МОК, противоречит коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.

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Международный олимпийский комитет предостерег все Национальные олимпийские комитеты от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в следующем году в России. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОКи проявлять осторожность в отношении этой инициативы», - цитирует Inside the Games слова Джеймса Маклеода.

Представитель МОК также отметил, что участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречит и рекомендации исполкома МОК в отношении спортивных мероприятий, проводимых в России.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Предполагается, что в соревнованиях примут участие около 5,5 тысячи человек.