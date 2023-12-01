Извинения принесли, обещания дали: чем закончилась детективная история с елью

Ранее власти спилили ель на чужом участке, чтобы установить ее на площади, никаких консультаций с владельцами или компенсаций не было.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Настоящий предновогодний детектив развернулся в Челябинской области. Еще недавно пушистая ель росла и радовала глаз на садовом участке Елены и ее мужа. Как вдруг на прошлой неделе елка оказалась на центральной площади города.

«Это наша елка, которая росла на нашем приусадебном участке с 1 сентября 82-го года. Эту елку посадил мой муж со своим отцом, когда он пошел в первый класс, сыночек, чтоб была на память. У нас так папа и говорил его, что эта елка пускай украшает огород, никому она не мешает», - сказала Елена Шалдина.

Его уже нет в живых, а память осталась. Дети любовались и ухаживали за елкой. Но в преддверии Нового года 12-метровую хвойную спилили, не предупредив хозяев.

Без зазрения совести местная администрация опубликовала видео кражи в соцсетях. Чиновников не смутил даже забор, огораживающий территорию.

Ель спилили, погрузили в кузов и увезли готовиться к празднику.

Местные жители эту тему начали активно обсуждать, критикуя чиновников. В свое оправдание власти тогда заявили, что спилили дерево вполне законно. Ведь по документам оно находилось на бесхозной земле.

«Когда визуально осматривали участок, участок был в заброшенном состоянии», - пояснила Гузель Сибагатуллина, глава администрации Миньяра.

Правда, документы у хозяев ели все же были. Да и самим участком, говорит Елена, они пользовались. На территории растут яблони, кусты смородины. И росла елка, теперь же на этом месте - пенек.

Администрация уже извинилась перед Еленой за инцидент и пригласила семью на высадку елей на территории Миньярского городского поселения. Пообещав, что в следующем году на центральной площади будет красоваться уже искусственная елка.