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Чиновники на Урале извинились перед женщиной, у которой на участке срубили ель

Анна Назайкина
19:05 29.11.2023
Ранее Елена Шалдина рассказала, что это дерево имело значение для семьи - ее супруг сажал вместе со своим отцом еще в сентябре 1982 года.
Чиновники на Урале извинились перед женщиной, у которой на участке срубили ель
© Фото: public217059521, VK
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Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев встретился с местной жительницей, у которой срубили огромную ель на участке, а затем установили дерево на городской площади.

Ранее Елена Шалдина рассказала «Звезде», что ель имела значение для семьи - ее супруг сажал вместе со своим отцом еще в сентябре 1982 года.

Несколько дней назад она увидела дерево на главной площади поселения и подумала о том, как она похожа на дерево у ее дома. Однако впоследствии оказалось, что именно ее ель власти выбрали для украшения к Новым году.

«Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее эта была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной», - написал Сергеев в Telegram-канале.

По словам чиновника, именно эти данные и запутали администрацию города. Однако действия властей это не оправдывает, подчеркнул он.

 «Договорились о компенсационной высадке ели рядом с вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с Еленой и ее семьей», - добавил Сергеев.

Шалдиной принесли извинения за сложившуюся ситуацию. Сергеев заверил, что беседе с жительницей закончилась на положительной ноте.

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