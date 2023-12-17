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Взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата обвинили в терроризме

Ян Брацкий
22:43 17.12.2023
В минувшую пятницу украинский депутат взорвал три гранаты на заседании Керецковского сельсовета.
Взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата обвинили в терроризме
© Фото: Stefan Puchner dpa Global Look Press
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Украинского депутата Сергея Батрина, который устроил взрывы на заседании Керецковкого сельсовета, взяли под стражу. Соответствующее решение принял Закарпатский областной суд.

«Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», - говорится в сообщении на странице суда в Facebook* (соцсеть, запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Инцидент с участием Батрина произошел 15 декабря. Парламентарий пришел на заседание сельсовета и поочередно взорвал три гранаты в помещении, где находились его участники. Инцидент попал на видео. На кадрах видны вспышки, разлет обломков, слышен грохот и крики пострадавших людей.

В результате ЧП 23 человека получили осколочные ранения, один из них позже скончался в больнице от полученных ранений. Самого депутата медики спасли. Следователи обыскали его квартиру и нашли в ней предсмертную записку. СБУ обвинила Батрина в терроризме.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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