Умер один из раненых в результате взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье

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На Украине в больнице скончался один из раненых при взрывах гранат в Керецковском сельсовете в Закарпатской области. Об этом сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что погибшему было 55 лет. Он находился в реанимации в критическом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины.

Напомним, сегодня стало известно, что пришел в сознание депутат Сергей Батрин. Именно он взорвал три гранаты в сельсовете.

Сейчас его допрашивают следователи. Больничная палата депутата находится под охраной.