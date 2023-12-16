Умер один из раненых в результате взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье
Погибшему мужчине было 55 лет.
© Фото: Мурад Оруджев, Sputnik/РИА Новости
На Украине в больнице скончался один из раненых при взрывах гранат в Керецковском сельсовете в Закарпатской области. Об этом сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что погибшему было 55 лет. Он находился в реанимации в критическом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины.
Напомним, сегодня стало известно, что пришел в сознание депутат Сергей Батрин. Именно он взорвал три гранаты в сельсовете.
Сейчас его допрашивают следователи. Больничная палата депутата находится под охраной.