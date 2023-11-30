Усталость от украинского конфликта уже чувствует даже Запад, настаивая на перемирии и переговорах с Россией, а также ограничивая свою помощь в виде снижения поставок оружия.

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Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным может привести к тому, что Зеленский лишиться поддержки ближайших соратников. Многие в украинском правительстве солидарны с мнением Залужного, что ВСУ зашли в тупик, пишет Economist.

«Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану. У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем тупика», - пишет Economist.

Рейтинг доверия Зеленского уже упал до 32%, тогда как Главкома поддерживают 70% респондентов. Разногласия между Зеленским и Залужным на официальном уровне опровергаюся. Сейчас Зеленский пытается избежать президентской гонки, продлевая военное положение в стране, которое уже позволило отменить голосование в парламент. Он планирует на выборах в 2024 году.

Среди стран НАТО - тоже раскол, как и между Зеленским и Залужным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве в следующем году. По его словам, Украина ближе к НАТО, чем когда-либо и мы продолжим оказывать поддержку на этом пути.

Венгрия, например, по прежнему заявляет, что вступление Украины в НАТО может развязать третью мировую войну. Глава же украинского МИДа Дмитрий Кулеба уверен, что глобальный конфликт России и Запада неизбежен, поэтому НАТО нужна сильная армия.

Украине по-прежнему приходится справляться самой - Обещанный миллион снарядов в марте следующего года в Киев не приедет, заявила глава Евросовета Шарль Мишель.

«Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», - сказала она.

От планов по милитаризации Украины Запад не откажется, даже в ущерб себе.

«Из-за масштабных поставок оружия киевскому режиму, главные подразделения армии ФРГ смогут продержаться в бою максимум два дня. На лицо тяжелый дефицит боеприпасов. Мы не то, чтобы сочувствуем официальному Берлину. Мы вскрываем те факты, которые тщательно скрывают власти от своих налогоплательщиков», - заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На Западе устали от украинского конфликта и призывают объявить перемирие и начать переговоры с Россией. С такими заявлениями выступил Столтенберг и глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Скорее всего, деэскалации конфликта остается ожидать только после того, как Зеленского сменит другой президент, так как пока что он отвергает любые попытки мирного общения с Россией. Возможно, что заменой, которую поддержат на выборах граждане Украины и будет кандидатура Залужного.