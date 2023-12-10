На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

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Сегодня вечером в городе Южный Одесской области прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает издание «Страна».

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом информирует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, в минувшую пятницу сообщалось о взрывах в Киеве. Также они якобы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.

Перед этим в двух регионах Украины сработала система оповещения.