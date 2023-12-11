В Киеве прогремела серия взрывов

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В понедельник рано утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на местных жителей.

В городе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным министерства цифровой трансформации, сирены звучат и в Киевской области.

Напомним, ночью сообщалось о взрывах в городе Южный Одесской области. В регионе объявлялась воздушная тревога.

Более подробная информация о произошедшем не поступала.