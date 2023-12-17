Турне с протянутой рукой: почему на Западе уже не рады визитам Зеленского

На Западе устали от Украины и везде, где Владимир Зеленский гостил на уходящей неделе, ему не оказали того приема, на который он рассчитывал.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO Chris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press

Владимир Зеленский на минувшей неделе отправился в большое зарубежное турне в поисках денег. Начал с Аргентины, где поучаствовал в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. Несмотря на жаркие объятия и пламенные речи - помогать Киеву Буэнос-Айрес не собирается. Милей четко обозначил, что Аргентине хватает собственного экономического кризиса, лишних денег нет.

Дальше Зеленский отправился в Штаты, где провел два дня. Основная надежда на встречу с конгрессменами, которая должна была переубедить, переломить их негативное отношение к выделению дополнительных финансовых средств Киеву, ну и аудиенция у Джо Байдена. Итог безрадостный. Конгрессмены остались на своих позициях, они так и не поняли, почему должны давать деньги Украине. Байден был благосклоннее и из более чем $60 млрд, которые просил Зеленский, выделил ему $200 млн.

Ну и в финале недели - еще одно разочарование прилетело в Киев из Брюсселя. Несколько часов Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйн и Шарль Мишель уговаривали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смягчить его категоричную позицию по Украине перед саммитом ЕС. Предлагали деньги, шантажировали, угрожали, но Орбан был непреклонен. Украина, в итоге, таки получила статус кандидата в члены ЕС, но денег Киеву так и не дали.

О виражах украинской политики и попытках Зеленского заручиться слабеющей день ото дня поддержкой западных элит смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».