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Турне с протянутой рукой: почему на Западе уже не рады визитам Зеленского

Павел Ремнев
19:57 17.12.2023
На Западе устали от Украины и везде, где Владимир Зеленский гостил на уходящей неделе, ему не оказали того приема, на который он рассчитывал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO Chris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press
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Владимир Зеленский на минувшей неделе отправился в большое зарубежное турне в поисках денег. Начал с Аргентины, где поучаствовал в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. Несмотря на жаркие объятия и пламенные речи - помогать Киеву Буэнос-Айрес не собирается. Милей четко обозначил, что Аргентине хватает собственного экономического кризиса, лишних денег нет.

Дальше Зеленский отправился в Штаты, где провел два дня. Основная надежда на встречу с конгрессменами, которая должна была переубедить, переломить их негативное отношение к выделению дополнительных финансовых средств Киеву, ну и аудиенция у Джо Байдена. Итог безрадостный. Конгрессмены остались на своих позициях, они так и не поняли, почему должны давать деньги Украине. Байден был благосклоннее и из более чем $60 млрд, которые просил Зеленский, выделил ему $200 млн.

Ну и в финале недели - еще одно разочарование прилетело в Киев из Брюсселя. Несколько часов Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйн и Шарль Мишель уговаривали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смягчить его категоричную позицию по Украине перед саммитом ЕС. Предлагали деньги, шантажировали, угрожали, но Орбан был непреклонен. Украина, в итоге, таки получила статус кандидата в члены ЕС, но денег Киеву так и не дали.

О виражах украинской политики и попытках Зеленского заручиться слабеющей день ото дня поддержкой западных элит смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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