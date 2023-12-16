FT: Зеленский назвал начало переговоров о членстве в ЕС важнее помощи Украине

При этом чиновники из ЕС добавили, что у Киева есть ликвидность на январь, но после этого он столкнется с ограниченностью средств.

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Начать переговоры о вступлении Украины в ЕС важнее, чем решение о дополнительной финансовой помощи, заявил главам союза Владимир Зеленский.

«Зеленский в частном порядке заявил лидерам, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в ЕС, чем [согласие] на финансирование», - пишет FT.

При этом чиновники из ЕС добавили, что у Киева есть ликвидность на январь, но после этого он столкнется с ограниченностью средств.

Накануне вечером стало известно о старте переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Кроме того, Грузии был предоставлен статус кандидата. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инициативу Еврокомиссии по Украине плохим решением и пообещал, что Будапешт не будет в этом участвовать. Также в ходе саммита лидеров государств-членов ЕС в Брюсселе Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Предполагается предоставить эти средства Киеву в течение четырех лет.