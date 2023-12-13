Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

В ведомстве заявили, что до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции.

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В ближайший месяц ожидается стабилизация цен на куриное яйцо благодаря импортным поставкам. Соответствующими прогнозами поделились в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», - передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

В Минсельхозе также отметили, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца стало оперативной мерой, чтобы насытить этой продукцией внутренний рынок. В настоящее время с Анкарой и Баку ведутся переговоры об увеличении поставок.

Сегодня в Министерстве экономического развития заявили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение одобрить обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц. Соответствующая мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

В понедельник, 11 декабря, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что с 8 декабря ведомство разрешило поставки куриного яйца от 17 турецких производителей. По его словам, ввоз продукции будет осуществляться с обязательным контролем качества и проведением всех необходимых проб.