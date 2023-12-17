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Путин постарается «сделать что-то приятное» для близких на Новый год

Максим Крюков
13:14 17.12.2023
Президент России сказал, что «еще не был в магазине» и не занимался выбором подарков для близких.
Путин постарается «сделать что-то приятное» для близких на Новый год
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Владимир Путин рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь после того, как посмотрит «обращение президента», и пробьют куранты.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» также спросил главу государства о новогодних подарках.

«Я еще не был в магазине, не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное», - отметил российский лидер.

В ходе «Итогов года» Владимир Путин порекомендовал гражданам страны во время новогодних каникул больше времени уделить семье. Президент посоветовал найти с родными и близкими общее занятие. Например, отправиться на выставку или организовать поход в театр. В конце прямой линии и пресс-конференции глава государства также ответил на вопрос о том, какой салат ему больше нравится - селедка под шубой или оливье. Он ответил: «смотря что закусывать».

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