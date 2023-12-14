Путин посоветовал в Новый год больше внимания уделять семье

Глава государства порекомендовал в праздники пойти с семьей в театр, заняться спортом.

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Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам во время новогодних праздников больше времени уделять семье.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе «Итогов года», глава государства порекомендовал найти с близкими общее занятие. Например, отправиться на выставку или организовать поход в театр.

«В Новый год, мне кажется, нужно больше внимания уделить близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело, выставки, театры, спорт, активный образ жизни», - сказал он.

Желательно встретить Новый год с родными людьми, с семьей, добавил Путин.