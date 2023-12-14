«Смотря что закусывать»: Путин об оливье и селедке под шубой

Также в ходе блица президент рассказал о лучшем подарке на Новый год.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Elena Mayorova, Pravda Komsomolskaya, Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе блица после четырех часов «Итогов года» ответил на новогодний вопрос. У него поинтересовались, какой салат ему больше нравится - селедка под шубой или оливье.

«Смотря что закусывать», - сказал глава государства.

Отвечая на другой вопрос, Путин поделился, что в детстве мечтал стать летчиком, в старших классах - разведчиком.

Кроме того, он заявил, что лучший подарок на Новый год - это дети и дети наших детей, они являются даром Всевышнего.

Также у Путина спросили, какую книгу он сейчас читает. Глава государства признался, что планирует перечитать Уголовный кодекс РФ, так как некоторые считают, что часть наказаний слишком суровая.

В завершение блица глава государства дал совет молодежи, используя знаменитую пословицу «Береги честь смолоду».